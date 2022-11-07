Артистка виклала в stories скріншоти з додатку "Дія" і зазначила, що Юлії Саніній додали бали, а у Кароль відняли.

Українська виконавиця Тіна Кароль, яка була серед претендентів до складу журі нацвідбору Євробачення-2023, обурилася підсумковими результатами. Вона натякнула на те, що підсумки нібито підрахували дуже заангажовано, округливши голоси за Саніну в більшу сторону, а за Кароль - в меншу.

Відомо, що Кароль посіла четверте місце в рейтингу. Всього обирали з дев'яти претендентів. За даними в додатку "Дія", Тіну Кароль підтримали 15,68% українців, водночас Юлію Саніну – 15,69%. Виконавицю хіта "Скандал" обурило, що її конкурентці округлили голоси до 16%, а їй – до 15%. Ось що написала Кароль у своєму блозі з цього приводу:

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"Чому 15,68% – це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан".

Голосування за членів журі Нацвідбору

31 жовтня в додатку "Дія" з'явилося опитування про те, кого б українці хотіли бачити в журі Нацвідбору. Це перший випадок в історії, коли журі обирали методом голосування. 7 листопада опитування закінчилося і були опубліковані результати. За даними "Суспільного", перші три місця посіли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Фінал Нацвідбору пройде в Києві 17 грудня. Відомо, що організатори прийняли рішення провести його в укритті.

Нагадаємо, українці влаштували бунт через журі Нацвідбору.

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