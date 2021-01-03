Кароль постала в новому образі / instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото, яке було зроблено під час зйомок шоу "Голос країни".
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На знімку Тіна сидить на червоному кріслі і позує в оливковій шкіряній сукні з глибоким декольте. На голову вона одягла пов'язку в тон сукні. Цікаво, що зірка вирішила змінити свій звичайний макіяж з червоною помадою на нюдовий. Таке фото викликало захват у фанатів Тіни.
"Найкраща з усіх на землі", "Ах, яка жінка", "Неймовірна красуня", - написали користувачі мережі.
Кароль постала в новому образі / instagram.com/tina_karol
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