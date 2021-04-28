На знімку чоловік артистки годує з пляшечки сина Веніаміна.

28 квітня виповнюється вісім років з дня смерті Євгена Огіра - чоловіка української співачки Тіни Кароль.

Читайте такожГарячий конфуз: у Тіни Кароль на шоу розстебнулася сукня (відео)У цей день артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася із шанувальниками архівним кадром.

Так, Кароль показала рідкісне фото, на якому її чоловік годує з пляшечки сина Веніаміна.

"Ти посміхаєшся мені у вічності, я належу тобі в нескінченності", - підписала кадр співачка.

Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра

У січні 2008-го року пара таємно від усіх розписалася. А в червні того ж року вони повінчалися в Києво-Печерській Лаврі.

Через кілька місяців співачка народила Євгену первістка Веніаміна.

Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналася, що рік був важким для неї через хворобу чоловіка.

28 квітня 2013 року Євген Огір помер після боротьби з раком шлунка.

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Автор: Ольга Робейко