Тіна Кароль та Євген Огір, архівний знімок / фото УНІАН
28 квітня виповнюється вісім років з дня смерті Євгена Огіра - чоловіка української співачки Тіни Кароль.
Читайте такожГарячий конфуз: у Тіни Кароль на шоу розстебнулася сукня (відео)У цей день артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася із шанувальниками архівним кадром.
Так, Кароль показала рідкісне фото, на якому її чоловік годує з пляшечки сина Веніаміна.
"Ти посміхаєшся мені у вічності, я належу тобі в нескінченності", - підписала кадр співачка.
Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра
- У січні 2008-го року пара таємно від усіх розписалася. А в червні того ж року вони повінчалися в Києво-Печерській Лаврі.
- Через кілька місяців співачка народила Євгену первістка Веніаміна.
- Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналася, що рік був важким для неї через хворобу чоловіка.
- 28 квітня 2013 року Євген Огір помер після боротьби з раком шлунка.
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