Артистка не здалася після цієї поразки.

Співачка Тіна Кароль згадала, як багато років тому брала участь у програмі "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком. Тоді майбутній артистці не вдалося здобути перемогу, їй вручили яйця і відправили додому.

Однак ця поразка ніяк не відбилася на її мріях, вона не перестала співати і намагатися пробитися на велику сцену.

"Якщо вас не обрали, це не означає, що ви гірші за інших. Ніхто не знає, яке майбутнє для тебе приготував Бог. Не здавайся і продовжуй працювати. А твій успіх до тебе обов'язково прийде. Той, хто сходить з дистанції - нічого не отримує. Але це не про нас", - сказала Тіна Кароль.

Через кілька років Кароль вже заявила про себе, як про молоду артистку. Вона, заручившись підтримкою покійного чоловіка і продюсера Євгена Огіра, змогла випустити кілька хітів - "Вище хмар", "Ноченька", "Пупсик" та інші.

Тіна на сцені вже 20 років. За весь цей час вона кілька разів змінювала образи, репертуар і стиль. Але кожен з них був дивовижним. Тому не дарма вона стала народною артисткою України в 2017 році. Її обожнюють мільйони.

Нагадаємо, Тіна Кароль не дала Ані Лорак повернутися в Україну. Співачка стояла на сторожі українського шоу-бізнесу.

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