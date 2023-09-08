Фани спантеличені, вони не очікували на те, що побачили на відео.

Співачка Тіна Кароль не розповідає про особисте життя, тому навколо неї завжди ходять чутки. Їй приписували романи з Даном Баланом та гітаристом Антоном Поповим. Втім, днями співачка "засвітилася" з іншим.

У TikTok з'явилося відео, на якому Кароль крокує поруч з танцюристом Дмитром Жуком. Співачка та хореограф багато працюють разом, але здається, що між ними виникли не лише ділові стосунки.

Жук та Кароль ніжно трималися за ручки. Співачка гладила хореографа. Ймовірно, вона думала, що їх ніхто не побачить. А коли ж Кароль та Жук вийшли на доріжку, де були люди, вони одразу опустили руки та почали йти так, ніби між ними нічого немає.

Новий ролик спантеличив шанувальників співачки. Вони вже почали жартувати, що для пари потрібно робити спільний фан-акаунт.

Кароль помітили з чоловіком - відео

Що відомо про стосунки Кароль та Жука

Нагадаємо, раніше Жук спростовував чутки про роман з Кароль. Сама співачка також не поспішає підтвердити інформацію про стосунки.

Втім, артистку й до цього помічали разом з Жуком. Нещодавно вони "випадково" зустрілися у ресторані та навіть почали танцювати. Разом з Кароль був і її син, який не сильно зрадів, коли побачив хореографа. Реакція хлопчика потрапила на відео, яке вже стало "вірусним".

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