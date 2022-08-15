Діма Жук відповів, чи є між ним і Кароль кохання.

Нещодавно стало відомо, що співачка Тіна Кароль стала продюсером свого хореографа Діми Жука. У мережі запідозрили, що між ними не тільки робочі стосунки, а й романтичні.

У програмі "ЖВЛ" Жук зізнався, що Тіна - його бос, він сприймає її як ментора, вона допомагає йому і підштовхує до нових звершень.

При цьому на чітке запитання журналістки, чи є між ними кохання, Діма з посмішкою на обличчі сказав: "Я не розумію про що ви".

Зазначимо, вже багато років Тіна Кароль живе одна. Після смерті чоловіка Євгена Огіра вона так і не зустріла тієї самої людини, з якою змогла б створити сім'ю.

У неї є син від покійного Огіра, який навчається за кордоном. При цьому співачка неодноразово говорила про те, що готова до нових стосунків і дуже хоче народити доньку. Вона не виключає, що може удочерити дитину.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала сина, який вже подорослішав, з гербом на грудях.

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