Піар-менеджер ведучої заявила, що дівчина використовує ім'я Тодоренко для самопіару.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко готова подати в суд на російську дитячу письменницю Дарину Мішину, яка обвинуватила колишню співачку в тому, що безкоштовно працювала над створенням книги для неї.

Після того, як Мішина дала інтерв'ю, в якому розповіла про те, як її нібито обдурила Регіна Тодоренко, представники команди співачки прокоментували те, що відбувається, повідомляє видання "Домашнє вогнище".

Ніна Пономарьова, піар-менеджер Регіни Тодоренко заявила: "Ми не будемо брати участь в інформаційних війнах в інтернеті. Ми живемо в правовій державі, і далі це питання буде вирішуватися виключно в правовому порядку, за законом і в потрібних інстанціях".

Читайте такожРегіна Тодоренко здивувала фанів кардинальними змінами в зовнішності (фото)За словами Пономарьової, у команди Тодоренко вже є вся доказова база, підкріплена юридично завіреними документами. Також піар-менеджер ведучої заявила, що письменниця використовує ім'я Регіни для самопіару.

Як стало відомо, команда Тодоренко збирається подати позов і вирішувати подальші питання в судовому порядку з юристом і адвокатом. Після чого буде зроблено офіційну заяву самої Регіни.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко знову наткнулася в Instagram на жорсткий хейт.

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