Американського актора Тома Лістера-молодшого знайшли мертвим у власній квартирі в Лос-Анджелесі.
Читайте такожПомер головний лиходій "Божевільного Макса"Про це повідомляє портал TMZ. Про те, що зірка фільмів "Темний лицар" і "П'ятий елемент" не виходить на зв'язок, до поліції повідомили його друзі та партнери.
Співробітники правоохоронних органів після звернення прийшли до помешкання Лістера, де й виявили його тіло. За попередніми даними, смерть 62-річного актора наступила з природних причин.
Том Лістер-молодший: чим відомий актор
Він зіграв у декількох десятках фільмів, переважно, виконував ролі другого плану. Найбільш відомі картини за його участю:
- "Універсальний солдат"
- "П'ятниця"
- "П'ятий елемент "(президент Галактики)
- "Темний лицар".
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