Коли поліцейські приїхали у квартиру актора в одному з районів Лос-Анджелеса, він вже був мертвий.

Американського актора Тома Лістера-молодшого знайшли мертвим у власній квартирі в Лос-Анджелесі.

Читайте такожПомер головний лиходій "Божевільного Макса"Про це повідомляє портал TMZ. Про те, що зірка фільмів "Темний лицар" і "П'ятий елемент" не виходить на зв'язок, до поліції повідомили його друзі та партнери.

Співробітники правоохоронних органів після звернення прийшли до помешкання Лістера, де й виявили його тіло. За попередніми даними, смерть 62-річного актора наступила з природних причин.

Том Лістер-молодший: чим відомий актор

Він зіграв у декількох десятках фільмів, переважно, виконував ролі другого плану. Найбільш відомі картини за його участю:

"Універсальний солдат"

"П'ятниця"

"П'ятий елемент "(президент Галактики)

"Темний лицар".

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко