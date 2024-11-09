Знаменитості було 69 років.

У середу, 6 листопада, помер відомий американський актор Тоні Тодд. На момент смерті артисту відомому за ролями у фільмах жахів, зокрема, "Пункт призначення", "Кендімен" та "Ніч живих мерців", було 69 років.

Як пише видання People, сьогодні представник знаменитості офіційно підтвердив його відхід у засвіти. За його словами, Тоні провів останні дні свого життя у своєму будинку в Каліфорнії, США. При цьому його менеджер не став розкривати, що саме стало причиною смерті Тодда. Видання Variety повідомляє, що в кінозірки залишилося двоє дітей: донька Аріана та син Алекс.

Про смерть актора також сповістила його колега – американська артистка Вірджинія Медсен. Вона вшанувала пам'ять Тоні, опублікувавши архівне фото зі зйомок з ним. До слова, актори разом знімалися у стрічці "Кендімен".

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"Справді поетична людина. Голос, від якого можна було легко знепритомніти. Завдяки Бернарду Роузу ми дійсно створили готичний роман. Ось чому фільм живе. Ніжна душа з глибоким знанням мистецтва. Йому подобалися шанувальники, і він ніколи не соромився, коли фани підходили до нього, щоб сфотографуватися. Рідкісний актор, який дозволяв собі бути відкритим до уваги публіки", – висловилася про Тодда Вірджинія.

Що відомо про Тоні Тодда

Актор здобув популярність завдяки ролі антагоніста в культовому хорорі 1992 року "Кендімен". Він повторно зіграв цю роль у перезапуску стрічки 2021 року. Також він знімався в оскароносній картині "Взвод".

Тоні з'являвся в багатьох інших фільмах і серіалах. Його ролі у фільмах "Пункт призначення" (серія картин, де він зіграв містичного персонажа Вільяма Бладаворта), серіалі "Зоряний шлях" і "Сновида" відомі на увесь світ. Він присвятив понад 30 років свого життя кіно і загалом знявся у понад 100 картинах.

Тодд також займався озвучкою відеоігор і анімаційних проєктів, зокрема, Call of Duty, Half-Life, "Людина-павук 2", "Dota 2" та "Трансформери: Відродження занепалих".

Нагадаємо, раніше на фронті трагічно загинув харківський музикант. Микола Состін мобілізувався у серпні цього року, а до служби в ЗСУ він грав на баранах у декількох групах.

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