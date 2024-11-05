Микола Состін був барабанником декількох груп.

На війні трагічно загинув популярний музикант з Харкова Микола Состін, більш відомий як Amorth. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на фронті.

Жахливу звістку повідомив колега артиста 4 листопада. Олексій Ковальов з колективу "Заводь" зазначив у своєму Instagram, що на момент смерті Состіну було 39 років.

За його словами, про загибель музикантка йому розповіли найкращі друзі Миколи. Саме вони їздили на пізнання тіла Состіна. Наразі точна дата смерті невідома. Однак його побратими вказували, що тиждень барабанщик перебував на бойових позиціях.

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"Невимовний біль пронизує наші серця. Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блекметалу та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було. Вічна слава та вічна пам'ять", – написав Ковальов.

До слова, Состін грав на барабанах у складі одразу кількох харківських гуртів. Зокрема, Darklighter, "Заводь", Ungern та Soom. Музикант мобілізувався до лав ЗСУ у серпні цього року. Він пройшов військовий вишкіл і після декількох тижнів перебування на фронті загинув, зазначили його друзі. Артист служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, раніше помер відомий музичний продюсер альбомів Майкла Джексона. Квінсі Джонса не стало на 92-му році життя.

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