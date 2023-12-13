Три тижні після прощання з Ніною Митрофанівною співачка взагалі не спала.

Співачка Тоня Матвієнко вперше зізналася, що смерть мами – легендарної виконавиці Ніни Матвієнко - стала для неї величезним горем та потрясінням.

Своїми переживаннями Антоніна поділилася в інтерв'ю Viva! За словами артистки, три тижні після смерті мами вона взагалі не спала.

"Постійно було відчуття, що мама поряд, і я подумки з нею розмовляла, знала навіть, що відповість. Я сильно в собі закрилась. Не їла. Навіть снодійні приймала. Антидепресантів не пила, але в тому стані, в якому перебувала, можна було загриміти в лікарню. Половина волосся випала. Люди для мене поділилися на тих, хто втратив маму, й тих, хто не розуміє, як це – жити без мами. Це зовсім різні поради та співчуття", - поділилася артистка.

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Співачка вирішила вийти на сцену через три тижні після похорону. Втім, вона не змогла заспівати першу пісню. "І я почала розмовляти з людьми… Плакала, перепросила, зізналася, що не можу без сцени. Адже сцена й люди в залі – це теж мої ліки… Люди мене розуміли й аплодували стоячи", - пригадала Тоня.

З депресивного та вкрай виснаженого стану співачку витягнув раптовий дзвінок. Тоні зателефонували з Університету культури, де вона викладає, та нагадали, що у її студентів наближається іспит.

"Я подумала – це ж мої студенти, я за них відповідаю, їм же можуть нижчі оцінки поставити на сесії. Оце мене і врятувало – я вийшла на роботу", – розповідає співачка.

У момент смерті Ніни Митрофанівни поруч з Тонею були рідні, а чоловік - співак Арсен Мірзоян - перебував на гастролях в США. Співачка пригадує, що переймалася організаційними моментами, тому навіть не встигла виплакатися на похороні.

"Через місяць спеціально пішла на великий концерт із гучною музикою. Мені треба було виплеснути емоції й викричатися так, щоб ніхто не чув", - додала вона.

Смерть Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня в Києві. 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі. Зять Ніни Митрофанівни розповів, що вона страждала від онкології.

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що чотири роки тому у її мами з'явилася хвороба, про яку вона навіть не здогадувалася. Артистка боялася померти.

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