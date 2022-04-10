"Не дочекаєтеся", - сказала Матвієнко.

Днями в мережі з'явилися чутки про розлучення українських артистів Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. А причиною тому стало висловлювання коміка Миколи Зирянова, який в ефірі програми "Леви на джипі" повідомив про їх розставання.

При цьому на той момент ні Матвієнко, ні Мірзоян ніяк не коментували свої стосунки і тим більше розлучення.

Видання "Сьогодні" звернулося за коментарем до самої Тоні. У неї запитали, чи правда те, що вона розлучається з Мірзояном через п'ять років шлюбу.

"Не правда! Не дочекаєтеся", - відповіла Матвієнко.

Нагадаємо, Тоня і Арсен одружилися в 2017 році. У шлюбі у них народилася дочка Ніна, яку назвали на честь зіркової бабусі Ніни Матвієнко. Також у них є діти від попередніх шлюбів.

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