За словами Сосєдова, у Примадонни проблеми зі здоров'ям.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов в черговий раз негативно висловився про Аллу Пугачову. Колись він вихваляв її, а зараз гнобить через те, що вона підтримала Україну.

Так, в інтерв'ю російському виданню він заявив, що Примадонна вже зовсім не та, якою була раніше.

"Вона весь час лікується. Ледве ходить. Ви б пройшли поруч - не зрозуміли б, що це вона. Вона горбата, горб величезний, ходить немов, дріботить і весь час дивиться в підлогу. Взагалі, це жалюгідне видовище", - заявив Сосєдов.

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Він додав, що Примадонна вже не співає років 20, а все тому, що у неї проблеми зі зв'язками.

"Вона не стежила ніколи за голосом. У неї там все зношено. Який спосіб життя вона вела, всі знають - і пила, і курила", - сказав Сосєдов.

Чому Сосєдов цькує Пугачову

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Алла Пугачова разом з чоловіком Макісмом Галкіним і дітьми поїхала до Ізраїлю. Галкін публічно засуджує війну в Україні і фінансово допомагає українським біженцям, а дружина його підтримує.

За це їй і прилітає від Сосєдова. Він все ніяк не вгамується і не зрозуміє, що саме РФ напала на Україну, і їхня поразка неминуча.

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