Леонід Корін прийшов на українську землю як загарбник і окупант.

5 травня стало відомо, що в Бахмуті загинув Леонід Корін - російський сценарист, який відправився на війну на боці окупантів. Він відомий тим, що працював над сценаріями фільмів "Битва за Севастополь", "лід" та інших.

Видання окупантів повідомили, що Корін воював у складі приватної військової компанії "Вагнер". Його вбили під час спроби штурму Бахмута (у своїх джерелах росіяни називають місто Артемівськом - це його колишня назва).

Леоніду було 47 років. Відомо, що на війну він пішов добровільно.

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Битва за Бахмут: деталі

Бахмут - місто в Донецькій області, яке росіяни намагаються взяти під свій контроль з весни 2022 року. Там окупанти вирішили застосовувати тактику "випаленої землі". Таким чином в місті більшою чи меншою мірою постраждали всі будівлі.

Деякі райони міста вже захоплені росіянами. Там "визволителі" (так вони себе називають, - ред) розкрадають вціліле житло, а також силою вивозять в раніше окуповані міста мирних жителів, які залишилися.

Нагадаємо, у бою за Бахмут героїчно загинув відомий діджей.

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