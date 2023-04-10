Голлівудська актриса Лаура Бенанті 3 квітня виступала на круїзному лайнері під назвою "Круїз Бродвеєм". Під час заходу, перебуваючи прямо на сцені, у неї стався викидень.
Актриса вже знала, що з нею відбувається, бо раніше вже переживала подібну трагедію.
На своїй сторінці в Instagram вона написала, що в залі перебувало більше 2 тисяч людей, тому вона продовжила виступати, незважаючи на все, що відбувається.
"Ми вбиті горем, але ми знову пройдемо через це разом (з чоловіком, - УНІАН), як ми і багато інших зробили це раніше. Я ділюсь усім цим не для того, щоб викликати співпереживання чи увагу, а для того, щоб нагадати багатьом людям та сім'ям, які страждають і будуть страждати таким чином, що в такій втраті немає сорому. Що ви не самотні. І собі теж нагадати", - написала актриса.
Хто така Лаура Бенанті
Лаура Бенанті - американська актриса і співачка, лауреат премії "Тоні". Вона знімалася в таких фільмах як "Тримай ритм", "Життя на Марсі", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Супергьорл" та інших.
Нагадаємо, раніше відома українська співачка зізналася, що втратила дитину під час війни.