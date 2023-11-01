Їй вже зробили кілька операцій.

Блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла, які біди на неї звалилися за час повномасштабної війни.

Дівчина розповіла, що за ці півтора року пережила чимало неприємних подій - у неї стався викидень, вона розлучилася з чоловіком, який зараз служить в рядах ЗСУ, а також у неї виявили пухлину.

За словами Мандзюк, їй довелося робити операцію. Однак про той страшний період їй досі нагадує шрам на шиї.

"Все добре, все супер. Але пухлину довелося оперувати два рази. Це все відбувалося протягом п'яти місяців. Ти одна, тому що поруч немає людини, яка є твоєю підтримкою", - сказала Олена.

Вона додала, що саме в той момент ухвалила рішення про розлучення з чоловіком. Зараз дівчина розуміє, що все це було на емоціях, але в той період вона "була на самому дні".

Як зізналася блогерка, чоловік намагався відговорити її, проте вона не піддалася.

"Я знаю, що йому це далося так само важко, як і мені", - додала Олена.

Нагадаємо, нещодавно Ксенії Мішиній зробили операцію. З чим було пов'язано хірургічне втручання - невідомо, проте актриса незабаром вже поїхала додому.

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