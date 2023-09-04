Павло Табаков втратив найріднішу людину.

Український музикант, переможець другого сезону шоу "Голос країни" Павло Табаков поділився сумною звісткою - померла його мама Тетяна Олександрівна.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що за кілька днів до смерті жінка перебувала в реанімації. Однак лікарям не вдалося врятувати їй життя. Вона померла на 69 році.

"Ми боролися за її життя не раз, але на цей раз Господь вирішив взяти її до себе", - написав Павло.

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Табаков з болем у серці та душі звернувся до своєї найріднішої людини:

"Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все, що недомовлено. Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там, на хмарах... Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел. Твій син, Павло".

Чим відомий Павло Табаков

Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Переможець телепроекту "Голос країни-2" в команді Діани Арбеніної. Учасник національного відбору на Євробачення-2011.

Відомо, що він одружений і має дочку Анастасію.

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