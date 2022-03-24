Астаф'єва, розповідаючи про особисту трагедію, розплакалася.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, що у неї померла бабуся. Але поховати її вона не змогла через війну в Україні, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія.

"Мабуть, немає страшніше, ніж твою рідну людину ховають чужі люди. Ці фото... Бабуся в труні... Я постійно дивлюся, тому що в це так важко повірити. Добре, що вона була хорошою людиною, постійно в церкві допомагала. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так..."- сказала Даша в інтерв'ю ведучій Наталії Влащенко.

Зазначимо, Даша Астаф'єва залишилася в Україні, попри активні бойові дії. Вона допомагає захисникам і цивільним - їздить в різні райони міста готувати.

Крім того, Даша засудила опальних зірок, які мовчать про війну в Україні.

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