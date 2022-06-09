Раніше група "Бі-2" відмовилася виступати на концерті на тлі плаката "Za президента".

Російська група "Бі-2" повинна була виступити на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, але їх вирішили замінити на Гаріка Сукачова, який висловлювався на підтримку "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляють "Вісті".

Представник ресторанної компанії Ginza Project повідомив, що концерт відбудеться 16 червня. За його словами,"Бі-2" вирішили замінити через нещодавній скандал в Омську, де група хотіла своїми декораціями закрити плакат "Za президента".

А ось Гарік Сукачов, який виступить замість групи, ще 24 лютого підтримав Росію і путінський режим. Більш того, після початку бойових дій в Україні він набив на грудях татуювання "Батьківщина або смерть" і засудив колег, які засудили путінський режим.

"А що ми можемо зробити з Україною, де виросло суспільство, дітей виховали так, що для них Бандера - герой, есесівці - герої. Ні чорта хорошого на Україну не чекає", - сказав музикант.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну рано вранці 24 лютого, на техніці окупантів були намальовані латинські літери "Z" і "V", в нашій країні і на Заході їх вважають символом широкомасштабної агресії.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Бі-2" в соцмережі опублікувала чорний квадрат і написала "Ні війні". Незабаром антивоєнний пост був видалений.

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