Восени цього року співачки випустили композицію українською мовою.

Українська співачка Tayanna чесно розповіла про своє ставлення до Віри Брежнєвої, з якою у жовтні цього року випустила спільну україномовну пісню "Вишиванка". Tayanna заявила, що не збирається судити українських зірок, які до 24 лютого виступали в Росії, а після вторгнення змінили свою точку зору і допомагають батьківщині.

"Я вважаю, що шлях людини дуже особливий, індивідуальний. Головне, щоб людина несла в серці добро і любов. Потім Боженька на небі все вирішить набагато краще, ніж ми. Мені здається, на небі все видно", - прокоментувала Tayanna в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Артистка додала, що саме вона стала ініціатором дуету з Вірою Брежнєвою:

"Я написала перша, тому що хотіла робити проект – випускати українські народні пісні дуетом, онлайн співати. Я написала Вірі. Вона каже: "Вау, клас, крута ідея, давай робити". Це була якась така синергія, не було довгих роздумів, листування, менеджменту. Ми з нею вдвох вирішили, зустрілися, записали, і ось так вийшла у нас прекрасна робота".

Скандал через пісню Tayanna і Віри Брежнєвої

Після того, як вийшов їхній спільний трек "Вишиванка", користувачі мережі розділилися на два табори. Одні були раді почути від Брежнєвої першу за довгий час пісню, ще й українською. Інші висловили своє засудження, оскільки артистка нібито "перевзулася" після 24 лютого.

Сама Віра це ніяк не коментувала. Відомо, що після повномасштабного вторгнення вона покинула Росію. Потім зірку помітили в Польщі, де вона займалася сортуванням і навантаженням гуманітарки для постраждалих від бойових дій українців.

Нагадаємо, Костянтин Меладзе вперше заговорив про Віру Брежнєву після чуток про розлучення.

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