Тепер його активно критикують у соцмережах.

Група "Бі-2" практично з самого початку повномасштабної війни покинула територію країни-агресора. Причиною від'їзду музиканти назвали "політичні погляди і проблеми з концертною діяльністю".

Зараз фронтмен колективу поставив на місце фоловера, який привітав артиста з Днем перемоги в соціальній мережі Instagram. Під публікацією Льови почалися суперечки про те, хто ж сьогодні насправді є вбивцею.

"Ви - вбивці. Ви перекреслили всі свої досягнення. Та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз путінська Росія - тільки огиду і гидливість. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розумово відстала шваль знищила нашу країну. Читайте ваші "мракобісні" лекції у військкоматі", - написав фронтмен колективу "Бі-2".

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Реакція соцмереж

"Сумно, звичайно, все це. Музика повинна бути поза політикою"

"Всі ваші пісні тепер нічого не значать. Чи не ви співали про "бесплатно родину любить"?"

"Дякую за вашу позицію. Браво"

"Повага вам за позицію, за те, що її озвучуєте, за творчість"

"Льова, спасибі! Ви справжнісінькі рокмузиканти, друзі і однодумці, які десятиліттями працюють разом. Перемога буде за нами, за світлою силою! А темрява просто згине!"

Де зараз група "Бі-2" і чим займаються учасники

Музиканти гастролюють по США. У Росії не залишилося представників цього колективу.

До слова, раніше у них був запланований концерт в Москві на 10 червня, але зараз інформації про нього на офіційному сайті артистів не знайти.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що групі "Бі-2" хочуть заборонити в'їзд до Росії.

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