Група "Бі-2" практично з самого початку повномасштабної війни покинула територію країни-агресора. Причиною від'їзду музиканти назвали "політичні погляди і проблеми з концертною діяльністю".
Зараз фронтмен колективу поставив на місце фоловера, який привітав артиста з Днем перемоги в соціальній мережі Instagram. Під публікацією Льови почалися суперечки про те, хто ж сьогодні насправді є вбивцею.
"Ви - вбивці. Ви перекреслили всі свої досягнення. Та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз путінська Росія - тільки огиду і гидливість. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розумово відстала шваль знищила нашу країну. Читайте ваші "мракобісні" лекції у військкоматі", - написав фронтмен колективу "Бі-2".
Реакція соцмереж
- "Сумно, звичайно, все це. Музика повинна бути поза політикою"
- "Всі ваші пісні тепер нічого не значать. Чи не ви співали про "бесплатно родину любить"?"
- "Дякую за вашу позицію. Браво"
- "Повага вам за позицію, за те, що її озвучуєте, за творчість"
- "Льова, спасибі! Ви справжнісінькі рокмузиканти, друзі і однодумці, які десятиліттями працюють разом. Перемога буде за нами, за світлою силою! А темрява просто згине!"
Де зараз група "Бі-2" і чим займаються учасники
Музиканти гастролюють по США. У Росії не залишилося представників цього колективу.
До слова, раніше у них був запланований концерт в Москві на 10 червня, але зараз інформації про нього на офіційному сайті артистів не знайти.
Раніше в мережі з'явилася інформація, що групі "Бі-2" хочуть заборонити в'їзд до Росії.