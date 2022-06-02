Валентина Лисиця підтримує війну в Україні.

У Туреччині скасували концерт американської піаністки українського походження Валентини Лисиці після того, як вона виступала на руїнах розбомбленого Маріуполя.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар на своїй сторінці в Facebook.

"Виступ так званої артистки Валентини Лисиці в Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційний лист від турецької сторони. Дана особа, яка публічно придбала псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" в Маріуполі на тлі обстрілів "Азовсталі" і відкрито підтримує Росію у війні проти України, не буде представлена на престижних музичних заходах в Туреччині", - написав Боднар.

Він додав, що культура в даному випадку не може бути поза війною чи політикою, оскільки використовується російським агресором у пропаганді та виправданні його злочинів.

Хто така Валентина Лисиця

Валентина Лисиця народилася в Києві. У 1991 році разом з чоловіком переїхала в США, де здобула популярність.

У 2015 році вона почала підтримувати війну на Донбасі. Виступала для загарбників на окупованих територіях - у Донецьку, Горлівці та Дебальцевому.

У 2021 році вона отримала паспорт громадянки "ДНР". Також вона виступала на руїнах Маріуполя для російських окупантів.

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