Зрадницю не хочуть бачити за кордоном.

Незабаром в Туреччині повинен був відбутися концерт опальної співачки Ані Лорак, проте цьому не судилося бути. Українці зробили все можливе, щоб її виступ скасували.

Консул України в Анталії Олександр Воронов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що рішення про скасування концерту Лорак ухвалила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana.

За його словами, рада директорів вивчила роль артистки в повномасштабній війні Росії проти України. Також були оцінені всі репутаційні ризики після її виступу в концертному залі готелю. До того ж, українці активно бойкотували цю подію і закликали не пускати туди Лорак. В результаті рада директорів ухвалила рішення скасувати захід.

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Крім того, Воронов каже, що власники холдингу у війні підтримують Україну, а тому не будуть зв'язуватися зі співачкою, яка вже більше року мовчить про повномасштабне вторгнення і продовжує вести активну концертну діяльність в РФ.

Воронов додав, що гроші за придбані квитки повернуть слухачам.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак "запалила" в купальнику, але її висміяли.

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