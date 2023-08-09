Вірі Васильєвій було 97 років.

У РФ померла відома актриса Віра Васильєва. У вересні їй повинно було виповнитися 98 років. Про смерть актриси сьогодні, 9 серпня, повідомили в Московському театрі сатири.

Причини смерті Васильєвої поки що не повідомляються. Як відзначають ЗМІ, актрисі було вже багато років, а тому вона могла померти через хвороби, які виникають з віком.

Що відомо про Васильєву

Васильєва активно знімалася в кіно і виступала в театрі. На її рахунку понад 40 ролей в різних кінокартинах, таких як "Весілля з приданим", "Люди моєї долини", "Карнавал", "Вийти заміж за капітана". У театрі вона відіграла понад 60 ролей.

Відео дня

Дітей у актриси не було. У 2011 році Васильєва стала вдовою, помер її чоловік, з яким вона жила в шлюбі з 1956 року.

Васильєва отримувала чимало нагород. Зокрема, Путін вручав їй орден "за заслуги перед вітчизною". У 2013 році актриса, разом з Лією Ахеджаковою, Тетяною Лазарєвою та іншими відомими російськими артистами написала відкритий лист проти постійних прокурорських перевірок і закону про "іноагентів".

Однак на початку повномасштабної війни РФ проти України вона не засудила путінський режим і нічого не говорила про те, що відбувається в нашій країні. Актриса продовжувала виступати на святкових концертах 9 травня, ніяк не коментуючи російську агресію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відому російську актрису Ірину Мірошниченко вбило самолікування. Крім цього, учора помер легендарний перекладач Леонід Володарський.

Вас також можуть зацікавити новини: