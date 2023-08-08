Володарський відомий своєю манерою мови та специфічною вимовою.

Помер легендарний перекладач епохи відеосалонів кінця 80-х-початку 90-х Леонід Володарський. Йому було 73 роки. Про його смерть з посиланням на родичів повідомила радіостанція "Говорить Москва", з якою Володарський співпрацював.

"Ми сумуємо і з болем у серці прощаємося з цією великою та творчою людиною, відомою не тільки як радянський і російський перекладач, як письменник, педагог і радіоведучий, але і як хороший друг, вірний та люблячий чоловік й дідусь, людина з іскрометним гумором, добрим і чуйним серцем", - йдеться у повідомленні родичів.

Повідомляється, що Володарський помер після тривалої хвороби.

Леонід Володарський - чим він відомий

Володарський відомий своєю манерою мови та специфічною вимовою й головним чином як синхронний перекладач багатьох фільмів, що з'явилися на екранах в 1980-х - початку 1990-х років.

Саме він був тим самим "гугнявим" голосом ("перекладач з прищіпкою на носі"), познайомив радянських і пострадянських глядачів з "Термінатором", "Голим пістолетом", "Зоряними війнами" та "Хрещеним батьком".

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