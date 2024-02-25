Причину смерті не повідомляють.

Сьогодні, 25 лютого, стало відомо про втрату - обірвалося життя заслуженої артистки України Людмили Алфімової. Вона зіграла в культових фільмах "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці".

На офіційній сторінці у Facebook Тульчинської районної державної адміністрації повідомляється, що Алфімової не стало ще 22 лютого. Вона померла у віці 88 років у Вінницькій області в селі Печера.

"Сьогодні померла Людмила Іванівна Алфімова. З 1993 року по теперішній час Людмила Іванівна проживала в селі Печера Шпиківської громади. Їй було 88 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, поділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із Людмилою Іванівною! Світла пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Алфімову поховали 23 лютого. Причина смерті невідома.

Що відомо про Людмилу Алфімову

За всю свою тривалу кар'єру Людмила Іванівна знялася в понад 40 фільмах, а озвучила близько 170.

У неї є двоє дітей - Єлизавета та Олена. Їх актриса народила від військового льотчика Фелікса Алфімова. Однак пізніше зірка познайомилася з головою колгоспу Іваном Кальницьким. Вони почали зустрічатися, але розписалися тільки через 20 років від дня першої зустрічі, після смерті дружини Кальницького. Спільних дітей у них не було.

У 2006 році Кальницький помер. Після цього Алфімова більше не виходила заміж.

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