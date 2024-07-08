Відомий оскароносний американський актор Вілл Сміт, який раніше спростував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію, готується стати батьком втретє. Однак дитину йому народить не дружина Джада Пінкетт-Сміт, а інша жінка.
Радісну звістку подружжя повідомило під час прем'єри нового фільму "Погані хлопці: Все або нічого", в якому зіграв актор. Зазначається, що 55-річний Вілл та 52-річна Джада звернулися за послугами до сурогатної матері. Зіркова пара вже очікує на поповнення в родині.
"У Вілла і Джади народиться ще одна дитина від сурогатної матері", – розповіла особа, наближена до пари, пише видання Ace Showbiz.
Що відомо про шлюб знаменитостей
Вілл та Джада одружилися понад 26 років тому і вважаються однією з найзразковіших пар Голлівуду. Минулого року жінка шокувала новиною шанувальників про те, що вони з актором більше не живуть разом. Це триває з 2016 року. Однак офіційно пара досі перебуває у шлюбі.
Джада ділилася, що кожен з них досі має почуття одне до одного і намагаються врятувати шлюб. Вони готові працювати над стосунками і вирішили, що дитина стане рушійною силою, яка возз'єднає їх.
Подружжя вже виховує двох дітей: 26-річного сина Джейдена та 23-річну доньку Віллоу. сміт також має сина Трея від попереднього шлюбу.
До слова, Вілл відомий за ролями у фільмах "Люди в чорному", "Погані хлопці", "День незалежності", "Алладін", "Я, робот", "Ворог держави". Він був двічі номінований на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль та став її лауреатом за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Король Річард". Також володіє преміями "Золотий глобус", BAFTA, премією Гільдії кіноакторів США та Греммі.
Нагадаємо, раніше Вілл Сміт потрапив у скандал через відео з російськомовною піснею.