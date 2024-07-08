55-річний актор чекає на народження ще однієї дитини.

Відомий оскароносний американський актор Вілл Сміт, який раніше спростував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію, готується стати батьком втретє. Однак дитину йому народить не дружина Джада Пінкетт-Сміт, а інша жінка.

Радісну звістку подружжя повідомило під час прем'єри нового фільму "Погані хлопці: Все або нічого", в якому зіграв актор. Зазначається, що 55-річний Вілл та 52-річна Джада звернулися за послугами до сурогатної матері. Зіркова пара вже очікує на поповнення в родині.

"У Вілла і Джади народиться ще одна дитина від сурогатної матері", – розповіла особа, наближена до пари, пише видання Ace Showbiz.

Відео дня

Що відомо про шлюб знаменитостей

Вілл та Джада одружилися понад 26 років тому і вважаються однією з найзразковіших пар Голлівуду. Минулого року жінка шокувала новиною шанувальників про те, що вони з актором більше не живуть разом. Це триває з 2016 року. Однак офіційно пара досі перебуває у шлюбі.

Джада ділилася, що кожен з них досі має почуття одне до одного і намагаються врятувати шлюб. Вони готові працювати над стосунками і вирішили, що дитина стане рушійною силою, яка возз'єднає їх.

Подружжя вже виховує двох дітей: 26-річного сина Джейдена та 23-річну доньку Віллоу. сміт також має сина Трея від попереднього шлюбу.

До слова, Вілл відомий за ролями у фільмах "Люди в чорному", "Погані хлопці", "День незалежності", "Алладін", "Я, робот", "Ворог держави". Він був двічі номінований на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль та став її лауреатом за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Король Річард". Також володіє преміями "Золотий глобус", BAFTA, премією Гільдії кіноакторів США та Греммі.

Нагадаємо, раніше Вілл Сміт потрапив у скандал через відео з російськомовною піснею.

Вас також можуть зацікавити новини: