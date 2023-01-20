Вілл Сміт потрапив у скандал / Reuters

Відомий на весь світ актор Вілл Сміт потрапив у скандал через відео в Instagram. Він виклав ролик, як за допомогою бігової доріжки, лампи, дим-машини та іграшкової машинки знімають крутий реалістичний кадр. Сміт уточнив, що таким чином створюються багато спецефектів у фільмах. 

"Ви здивуєтеся, скільки знімків у фільмах зроблено саме так! Люблю творчість", - написав голлівудський актор. 

Все б нічого, ось тільки користувачі накинулися на нього через пісні, яка грала на тлі - це композиція російського хіп-хоп виконавця і автора пісень вірменського походження Xcho. Сама пісня називається "Береги мою любовь" і виконана російською мовою. 

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Реакція соцмереж

  • "Використання російської музики - це плата за російські ракети, що вбивають людей в Україні"
  • "Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їх їжу, дивитися їх фільми - це сором!"
  • "Гей, Вілл! Російська музика у вашому відео - це фігня. Будь ласка, не використовуйте цю пісню, якщо ви дійсно підтримуєте Україну"

А ось росіяни вирішили у зв'язку з цим запросити Вілла Сміта до себе в гості. 

  • "Заїжджай в гості, горілки вип'ємо, ікри пожеремо, ведмедя погладиш"
  • "Зайшов в коменти щоб подивитися скільки тут росіян"
  • "Старина Вілл х*йню не запостить!"

Нагадаємо, віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскара" через гучний скандал на премії, де актор вдарив по обличчю ведучого.

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