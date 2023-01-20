Відомий на весь світ актор Вілл Сміт потрапив у скандал через відео в Instagram. Він виклав ролик, як за допомогою бігової доріжки, лампи, дим-машини та іграшкової машинки знімають крутий реалістичний кадр. Сміт уточнив, що таким чином створюються багато спецефектів у фільмах.
"Ви здивуєтеся, скільки знімків у фільмах зроблено саме так! Люблю творчість", - написав голлівудський актор.
Все б нічого, ось тільки користувачі накинулися на нього через пісні, яка грала на тлі - це композиція російського хіп-хоп виконавця і автора пісень вірменського походження Xcho. Сама пісня називається "Береги мою любовь" і виконана російською мовою.
Реакція соцмереж
- "Використання російської музики - це плата за російські ракети, що вбивають людей в Україні"
- "Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їх їжу, дивитися їх фільми - це сором!"
- "Гей, Вілл! Російська музика у вашому відео - це фігня. Будь ласка, не використовуйте цю пісню, якщо ви дійсно підтримуєте Україну"
А ось росіяни вирішили у зв'язку з цим запросити Вілла Сміта до себе в гості.
- "Заїжджай в гості, горілки вип'ємо, ікри пожеремо, ведмедя погладиш"
- "Зайшов в коменти щоб подивитися скільки тут росіян"
- "Старина Вілл х*йню не запостить!"
Нагадаємо, віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскара" через гучний скандал на премії, де актор вдарив по обличчю ведучого.