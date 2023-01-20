Актор опублікував короткий ролик під пісню "Береги мою любовь" російського хіп-хоп виконавця Xcho.

Відомий на весь світ актор Вілл Сміт потрапив у скандал через відео в Instagram. Він виклав ролик, як за допомогою бігової доріжки, лампи, дим-машини та іграшкової машинки знімають крутий реалістичний кадр. Сміт уточнив, що таким чином створюються багато спецефектів у фільмах.

"Ви здивуєтеся, скільки знімків у фільмах зроблено саме так! Люблю творчість", - написав голлівудський актор.

Все б нічого, ось тільки користувачі накинулися на нього через пісні, яка грала на тлі - це композиція російського хіп-хоп виконавця і автора пісень вірменського походження Xcho. Сама пісня називається "Береги мою любовь" і виконана російською мовою.

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Реакція соцмереж

"Використання російської музики - це плата за російські ракети, що вбивають людей в Україні"

"Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їх їжу, дивитися їх фільми - це сором!"

"Гей, Вілл! Російська музика у вашому відео - це фігня. Будь ласка, не використовуйте цю пісню, якщо ви дійсно підтримуєте Україну"

А ось росіяни вирішили у зв'язку з цим запросити Вілла Сміта до себе в гості.

"Заїжджай в гості, горілки вип'ємо, ікри пожеремо, ведмедя погладиш"

"Зайшов в коменти щоб подивитися скільки тут росіян"

"Старина Вілл х*йню не запостить!"

Нагадаємо, віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскара" через гучний скандал на премії, де актор вдарив по обличчю ведучого.

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