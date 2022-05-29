Співачка всіляко підтримує президента РФ.

Російська співачка Олена Ваєнга повинна була виступати в Ізраїлі, але її концерт перенесли на інші дати. Оскільки вони поки невідомі, є ймовірність, що концерти і зовсім скасували.

Про це повідомила у Facebook активістка Анна Жарова.

"Всім причетним спасибі! У нас знову вийшло! Концерти Олени Ваєнги скасували. Не продюсер, а зали, в які ми направили лист з проханням переглянути своє рішення! Ваші дзвінки, листи, репости зіграли дуже важливу роль!" - написала Анна.

Варто відзначити, що Олена Ваєнга всіляко підтримує президента РФ Володимира Путіна. В одному з інтерв'ю вона сказала, що тільки його бачить президентом Росії, і іншого їй не треба.

"Він дуже сильний, я з ним не боюся. Якщо його не стане, я не знаю, що буде з моєю країною", - говорила Ваєнга.

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