За словами артиста, його "негласно заборонили" у Казахстані.

Гуморист Максим Галкін, який планував виступити в Казахстані, розповів про проблеми з організацією концертів. Чоловік Алли Пугачової згадав, що зовсім недавно в РФ раділи через скасування його виступів в Естонії, але тоді у них не було реальних приводів для веселощів. А нині гуморист жартує, що усе ж зуміє дати недоброзичливцям привід для радості.

"Щоб порадувати злостивців, вони повинні теж радіти іноді. Де дійсно у мене є проблеми з проведенням концертів - це, як не дивно, Казахстан. Причому на державному рівні, всіляко перешкоджають проведенню моїх концертів. І ми вже декілька місяців, я і мої організатори, ми б'ємося за проведення цих концертів. Було все спочатку прекрасно, почали продаватися квитки, а потім пішло-поїхало. Якісь вигадані причини, кулуарні заборони", - розповів Галкін у новому відео, яке він опублікував у своїх соцмережах.

За словами гумориста, його "негласно заборонили" в Казахстані. Однак він упевнений, що одного разу зможе приїхати туди з концертами, адже бачить і цінує підтримку від жителів країни.

"Я розумію. Напевно, чимось я страшний так для влади Казахстану, що так злякалися мене. На рівні держави фактично негласна заборона на проведення моїх концертів. І дуже шкода, тому що обожнюю Казахстан... Я обов'язково коли-небудь приїду в Казахстан. Але, мабуть, не цього разу, тому що влада робить усе, щоб концерти не відбулися. Це дуже сумно, так. Я якось думав, що усе ж вільніше себе почуває влада Казахстану... Ні, я несу якусь загрозу", - зазначив Галкін.

Нагадаємо, раніше гуморист відповів Сосєдову і всім росіянам, які його критикують. Галкін не став приховувати, що ситуація його дивує.

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