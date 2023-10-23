Кияни вже створили петицію.

Житель Києва Данило Василинюк створив петицію, в якій запропонував перейменувати вулицю Лєскова в столиці на честь померлої 8 жовтня Ніни Матвієнко.

"Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь найбільшої співачки і актриси України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила вулицю в самому центрі Києва", - написав він у петиція.

Всього потрібно зібрати 6 тисяч підписів. За дану петицію проголосували майже 1600 осіб. Ініціативу підтримала і дочка Ніни Митрофанівни - Антоніна Матвієнко.

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На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала петицію і закликала проголосувати за неї.

Смерть Ніни Матвієнко - що відомо

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня в Києві. 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі.

Родичі артистки не повідомили причину її смерті, проте колеги Матвієнко розповіли, що вона хворіла. Більш того, знаменитість навіть лежала в лікарні, проте не хотіла, щоб про це хтось знав.

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