У кадрі Емілі позує дуже близько до камери.

Відома американська модель Емілі Ратаковскі, яка чекає на народження дитини, не перестає хизуватися своїми принадами навіть на шостому місяці вагітності.

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Зірка оголосила про термін вагітності на своїй сторінці в Instagram.

У пості знаменитість опублікувала фото в чорному бюстгальтері, який ледь стримував її пишні груди. У кадрі Емілі позує дуже близько до камери, так, що можна розгледіти її принади.

"6 місяців", - лаконічно підписала світлину Ратаковскі.

Що відомо про Емілі Ратаковскі

Народилася 1991 року у Лондон в американській сім'ї.

За даними ЗМІ, при зрості 171 см Емілі важила 51-52 кг, а її параметри до вагітності були - 89-61-87.

Ратаковскі відома своїми фото топлес, а також за ролями у серіалі "Антураж", фільмі "128 ударів серця на хвилину", "Зниклій" Фінчера, кліпом Діми Білана "Неподільні".

Емілі вийшла заміж у 2018 році. Її чоловік — продюсер й актор Себастьян Бір-МакКлард.

26 жовтня 2020 року модель оголосила про вагітність на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко