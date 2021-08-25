Батьки вирішили назвати дитину на честь батька артиста.

В українського співака та колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука дійсно народився син, як вже раніше повідомили ЗМІ. Представники зірки підтвердили радісну новину та розкрили подробиці.

Про те, як Вакарчук назвав свого сина, кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі співака.

"Так, у Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий на честь батька Святослава. Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя", - зазначили у прес-службі.

Читайте також"Це ганьба": українці висловилися про "живий" виступ Кузьми СкрябінаВодночас у Вакарчука зауважили, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження дитини, не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, дівчина Вакарчука працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

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Автор: Таня Поляковська