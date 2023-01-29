Тетяна Кравченко підтримує війну в Україні.

Російська актриса родом з Донецька Тетяна Кравченко заявила, що підтримує диктатора Володимира Путіна і розв'язану ним війну. У коментарі росЗМІ вона сказала, що не розуміє тих росіян, які йдуть проти своєї Вітчизни.

До прикладу вона навела подругу, яка засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну. З тих пір, як говорить Валюха зі "Сватів", вони не спілкуються.

"Не розумію, як можна не підтримувати свою Вітчизну, свого президента. Моя близька подруга проти. Я спочатку спалахнула. Подзвонила їй через якийсь час, думала, вона охолола, а там ще гірше. Значить, все, більше немає у мене подруги. Це, звичайно, її справа, її позиція, але для мене вона неприйнятна", - сказала Кравченко.

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Крім того, пропутінська актриса заявила, що поїхала б на фронт допомагати пораненим окупантам, щоб вони продовжували геноцид українського народу.

"Якби я була молодшою, пішла б медсестрою. Крові не боюся. Правда!", - додала путіністка.

Нагадаємо, раніше Валюха зі "Сватів" згадала роботу із Зеленським до його політичної кар'єри.

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