Зрадниця Тетяна Кравченко дала інтерв'ю путіністу Борису Корчевникову і розповіла про роботу з Зеленським до його політичної діяльності.

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка зрадила Україні і цинічно підіграє російській пропаганді, в інтерв'ю з Борисом Корчевніковим висловилася про Президента України Володимира Зеленського.

Актриса згадала, як працювала з ними ще до його політичної діяльності. У минулому вона вважала Зеленського "непоганою людиною".

"Володя Зеленський... Хто б міг подумати?! На нього вплинули. Скільки ми сиділи за столом з Володею, реготали. І раптом така ненависть. Тепер забороняє на Україні говорити російською, спалює книги, випускає вбивць... Навіщо? Може, це тому, що він президентом став? І що хорошого він зробив? Він жодного пункту передвиборчої програми не виконав", - сказала Тетяна Кравченко.

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Зазначимо, актриса переконана, що зараз на території України проходить нібито "спецоперація". Вона ні слова не сказала про те, що росіяни вбивають мирних українців і руйнують житлові будинки.

Нагадаємо, в інтерв'ю Тетяна Кравченко згадала про свою колегу по серіалу "Свати", українську актрису Анну Кошмал. Путіністка переконана, що Кошмал нібито "промили мізки".

"Я в шоці! Не знаю, звідки у неї це все, хто їй там мізки промив? Нічого не віщувало. Анна була спокійною, небагатослівною. Чому у неї така ненависть до нас? Вона тепер мій особистий ворог, виходить", - сказала Тетяна Кравченко в програмі на пропагандистському телеканалі.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Олеся Железняк, яка підтримала війну, "накинулася" на Анну Кошмал.

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