За словами знаменитості, у кожного з ведучих тревел-шоу різні гонорари.

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Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка знімається в тревел-шоу "Орел і Решка", натякнула на розмір свого гонорару в проекті.

Як розповіла зірка в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ", у шоу в кожного з ведучих різні гонорари. Все, за її словами, залежить від умов контракту.

Читайте такожЮлія Саніна стане новою ведучою "Орла і решки"Ведучий уточнив в Андраде, скільки ж саме вона отримує, хоча б приблизно - наприклад, від 1 тис. до 2 тис. доларів.

"Може, навіть і більше, подивимось... Я приховую. Усе, що стосується бюджету, як й особисте життя, я не люблю розголошувати. Це все-таки це ваші особисті домовленості", - сказала Мішель.

За словами артистки, свій гонорар вона витрачає на весь, а відкладає гроші на придбання авто. Андраде додала, що вона ходить на водійські курси, мріє вона придбати велику чорну машину.

Як повідомлялося, українська співачка болівійського походження Мішель Андраде й екс-учасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) стали новими ведучими тревел-шоу "Орел і Решка".

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Автор: Ольга Робейко