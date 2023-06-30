Алла Костромічова вдруге стала мамою / фото instagram.com/alla

Українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова стала мамою вдруге. Радісною подією вона поділилася у себе в блозі, оприлюднивши фото маленької ніжки.

Відомо, що у Алли народилася дівчинка. Модель назвала її незвичайним і рідкісним ім'ям - Аврора.  

Реакція соцмереж

У коментарях Аллу привітали з поповненням багато її колег по шоу-бізнесу, серед яких Віра Брежнєва, Ірина Сопонару, Ірина Монатік, Леся Нікітюк, МамаРіка та інші. Шанувальники приєдналися до привітань:

Відео дня
  • "Вітаємо з неймовірним щастям!"
  • "Щастя мамі і дитині!"
  • "Сподіваюся, пологи були легкими! З народженням донечки вас!"
Алла Костромічова вдруге стала мамою / фото instagram.com/alla

Хто така Алла Костромічова

Уродженка Севастополя. Має червоний диплом університету за спеціальністю "Медична електроніка". З юних років працювала моделлю. Співпрацювала з такими відомими світовими компаніями, як "Givenchy", "Why Not", "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Balenciaga", "Calvin Klein", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana" та іншими.

Була ведучою рейтингового українського шоу "Супермодель по-українськи" ("Топ-модель по-українськи" з 2018 року, - ред).

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