Алла Костромічова поділилася ніжним фото у своєму блозі.

Українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова стала мамою вдруге. Радісною подією вона поділилася у себе в блозі, оприлюднивши фото маленької ніжки.

Відомо, що у Алли народилася дівчинка. Модель назвала її незвичайним і рідкісним ім'ям - Аврора.

Реакція соцмереж

У коментарях Аллу привітали з поповненням багато її колег по шоу-бізнесу, серед яких Віра Брежнєва, Ірина Сопонару, Ірина Монатік, Леся Нікітюк, МамаРіка та інші. Шанувальники приєдналися до привітань:

Відео дня

"Вітаємо з неймовірним щастям!"

"Щастя мамі і дитині!"

"Сподіваюся, пологи були легкими! З народженням донечки вас!"

Хто така Алла Костромічова

Уродженка Севастополя. Має червоний диплом університету за спеціальністю "Медична електроніка". З юних років працювала моделлю. Співпрацювала з такими відомими світовими компаніями, як "Givenchy", "Why Not", "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Balenciaga", "Calvin Klein", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana" та іншими.

Була ведучою рейтингового українського шоу "Супермодель по-українськи" ("Топ-модель по-українськи" з 2018 року, - ред).

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