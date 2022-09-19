Новинами зі свого життя вона сама поділилася в блозі.

19 вересня відома українська телеведуча відзначає свій день народження. На честь цього Лідія Таран поділилася новинами про своє життя. Так, зараз вона живе на дві країни - Францію і Україну. У свої 45 років Таран вирішила знову стати студенткою.

"День народження, значить. Раптово, як завжди. Шаблони зламані. Межі стерті. Люди - гострі леза. Шкала віку розбилася. Все помилкове відпало. Інтуїція тепер - єдиний вказівник. У мене було одне життя. А тепер їх два - паралельних. Одне в Україні. І ще одне у Франції. Зустрічаю свій новий рік на позиціях, на яких зовсім себе не уявляла раніше", - розповіла Лідія.

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Вона додала, що стала студенткою навчального закладу у Франції, проте подробиць не розкрила. Тільки уточнила, що навчання не заважає їй і далі бути кореспондентом телеканалу 1+1.

Нагадаємо, ведуча ТСН Лідія Таран розповіла про страх повертатися в Україну і зруйновану квартиру.

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