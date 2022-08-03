Нещодавно, вперше за 5 місяців повномасштабної війни, вона наважилася приїхати в Україну.

Після того як РФ повномасштабно вторглася на територію України 24 лютого, Лідія Таран зі своєю дочкою виїхала з країни. Вони перебували у Франції і боялися повертатися. Ще однією проблемою стало те, що постраждала квартира Ліди в Києві. Однак нещодавно вона все ж зважилася відвідати Київ.

В інтерв'ю "НВ" Таран розповіла, чому боялася повертатися в Україну, а також докладніше розповіла про зруйноване житло.

"У мене є щоденний страх за близьких. Швидше, це констатація факту. Тому що місце, де я придбала квартиру, виявилося дуже невдалим. Мій будинок розташований біля заводу Артема, об'єкта, по якому постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і, в принципі, немає ніякої гарантії, що не прилетить ще в четвертий і п'ятий раз", - припускає телеведуча.

Вона поділилася, що з дочкою влаштувалася в невеликому містечку Нансі. Там юна Василина вже пішла до коледжу.

"Напевно, усвідомлення, наскільки все спокійно і розмірено тут - це нам дається найважче. Ми живемо в невеликому містечку Нансі, і ніби знаходимося вже досить давно, але постійно хочеться прискорити темп життя, який для французів абсолютно нормальний, а для нас вважається аномально повільним", - поділилася емоціями Таран.

Нагадаємо, заплакані Лідія Таран і Марічка Падалко зворушили фото на фоні розбитого ЖК.

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