За словами Синельникова, Регіна розуміє, що насправді відбувається в Україні.

Творець і ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников прокоментував мовчання Регіни Тодоренко про війну в Україні.

Він розповів, що у нього є інформація про те, що в Росії 22-23 лютого обдзвонювали всіх блогерів і погрожували в'язницею, якщо вони хоч щось скажуть про війну в Україні.

"Мені здається, зараз навіть не в грошах і не в контрактах справа. По-перше, у мене є інформація, вона не перевірена, але вона є, що 22-23 лютого обдзвонювали всіх блогерів і говорили: "15 років тобі і всім членам твоєї сім'ї, якщо ти хоч щось скажеш". А по-друге, вони знаходяться там. І вони розуміють, що там цих зомбованих дуже багато. Вони бояться за своє життя. Не за гроші, а за життя... І вони всього цього не бачать... Десь там відбувається ця війна, а у них там все добре", - сказав Синельников у програмі "Зе Інтерв'юер".

Він додав, що Тодоренко все розуміє. Але якщо в Україні народ згуртувався і впевнено йде до перемоги, то в Росії - кожен сам за себе.

"Вона плакала. Вона все розуміє. Але, як мені здається, там люди набагато більше злякалися цієї ситуації. Українці об'єдналися, у нас з'явилася нація, а у них навпаки. Кожен сам за себе. Всі по одному. Може бути, всі і думають проти Путіна, але ні у кого немає сміливості сказати це вголос, тому що всі поодинці. Не так як у нас – весь Херсон вийшов", – додав Синельников.

Зазначимо, опальна Регіна Тодоренко досі мовчить про війну в Україні. Одного разу вона сказала, що в її родині накладено вето на політичні теми, бо у них з чоловіком Владом Топаловим різні погляди на ситуацію.

Нагадаємо, раніше окупанти розстріляли екс-коханого Регіни Тодоренко.

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