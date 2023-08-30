Він розповів, що навіть запрошував її на побачення.

У 2021 році ведучий Слава Дьомін заявив, що розлучається зі своєю дружиною Ксенією після 17 років шлюбу. Однак, як стало відомо пізніше, пара досі не подала документи на розлучення.

У програмі "Слава+" Дьомін розповів, що вони дійсно роз'їхалися, проте на початку повномасштабного російського вторгнення він подзвонив своїй екс-дружині і забрав її жити до себе в будинок. Через деякий час дівчина повернулася в свою квартиру, проте дуже часто буває в гостях у Слави.

Він додав, що вони дуже близькі люди і у них шикарні стосунки. Більш того, днями він навіть запрошував Ксенію на побачення. Однак говорити разом вони чи ні, як чоловік і дружина, він відмовився.

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"Ми в неймовірних стосунках з Оксаною. Я її дуже люблю і вона мене дуже любить", - сказав Дьомін.

Слава зазначив, що їхній з Ксенією син дуже дорослий, тому з розумінням до всього ставиться. Спочатку хлопчикові було складно, коли батьки тільки роз'їхалися, але пізніше все налагодилося.

Як екс-дружина називає Дьоміна

Ведучий розповів, що Ксенія може називати його або на прізвище, або звертатися до нього на його справжнє ім'я - Віктор.

"Вона і моя бабуся - це дві людини, які називають мене моїм справжнім ім'ям. Ще може називати мене Дьомою, Дьоміним. У стосунках ми називали одне одного "зая". Це такий кринж був", - додав Дьомін.

Однак після розставання він перейменував дружину в телефонній книзі. Тепер вона підписана у нього просто Ксю.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін чесно зізнався, скільки грошей заробляє.

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