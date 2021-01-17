Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Популярна фітнес-модель, за якою в Instagram стежать три мільйони людей, Вероніка Бєлік показала новий кадр з відпочинку.
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Модель позує біля басейну з коктейлем в руках. На фото вона постала в чорному суміжному купальнику, який злегка оголяв її животик і боки. Варто відзначити, що у Вероніки пишні форми, які вона не завжди може вмістити в бікіні.
Буквально за кілька годин фото набрало понад 150 тисяч лайків. У коментарях фанати написали багато хороших слів і побажань Вероніці.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Хто така Вероніка Бєлік:
- Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків
- Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом
- Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance
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