Артист отримав травму стегна.

74-річний британський співак Елтон Джон нещодавно травмував стегно. Він проходив курс фізіотерапії, але результатів це не дало.

За його словами, краще не стало. Більш того, зараз йому важко пересуватися, бо він відчуває дуже сильний біль. Тому було прийнято рішення провести операцію, щоб Елтон зміг повернутися в колишню форму.

"Наприкінці літа я незручно впав на тверду поверхню і відтоді відчуваю сильний біль і дискомфорт в стегні. Попри інтенсивне фізіотерапевтичне і спеціалізоване лікування, біль продовжує посилюватися і ускладнює рух. Мені порадили якомога швидше зробити операцію, щоб повернутися в колишню фізичну форму і переконатися, що немає довгострокових ускладнень", - написав Елтон Джон у своєму інста-блозі.

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Також він додав, що після операції він пройде ще один курс фізіотерапії, яка наблизить його до повного одужання і поверне його до звичного ритму життя без болю.

Хто такий Елтон Джон

Елтон Джон зробив помітний вплив на розвиток легкого року. Один з найбільш комерційно успішних виконавців 1970-х років і один з найуспішніших рок-виконавців Великобританії. За всю свою кар'єру він продав в США і Великобританії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Також він планує випустити новий альбом, пісні з якого записав у колаборації з такими зірками як Дуа Ліпа, Lil Nas X, Майлі Сайрус, Едді Веддер, Gorillaz, Young Thug, Нікі Мінаж, Ріна Саваяма, Стіві Вандер та інші.

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Автор: Діана Могилєвич