Популярна модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
На новому знімку Роуз позує на тлі шафи з одягом. Модель одягла кофтинку світло-бузкового кольору від @prettylittlething, а гудзики вона грайливо залишила розстебнутими, майже повністю оголивши груди.
Волосся модель розпустила і нанесла нюдовий макіяж з акцентом на губи.
Роуз вказала локацію, де був зроблений знімок - це популярний іспанський курорт Ібіца.
"Це гарний день, щоб бути щасливим", - підписала знімок Роуз.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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