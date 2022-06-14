Раніше хейтери були тільки у Максима Галкіна, проте тепер "під удар" потрапила і сама Примадонна.

Після того як Максим Галкін озвучив свою антивоєнну позицію, на нього посипалася хвиля критики і відвертого цькування в Росії. По центральних телеканалах рупори Кремля шукали всілякі зачіпки, за допомогою яких вони сподівалися дискредитувати коміка. Нещодавно взялися і за Аллу Пугачову, яка хоч і не висловлювала свою позицію відверто, але чоловіка у всьому підтримує.

Так, Примадонну послали з Останкінської вежі у Москві, транслювавши з проектора фразу "Алла, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут всіх за*бала".

Однак є у дружини Галкіна і свідомі колеги по шоу-бізнесу. Наприклад, російська поетеса любов Воропаєва закликала "недокритиків" припинити цькування.

"Вся ця х*рня з нібито стусанами в бік АБ викликає гидливу огиду. А вже блогери, які піаряться на цій темі, нагадують, вибачте, глистів. Скільки може цей цирк виродків тривати?! Хто вона, а хто ви?!", - висловилася письменниця у своєму Instagram-блозі.

Вона резюмувала своє висловлювання цитатою, яку нещодавно використовувала сама Алла Борисівна: "Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країно!".

Нагадаємо, в Росії хейтять Пугачову і готують про "зрадницю" фільм.

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