Актор 14 років зберігав цей діагноз в таємниці від громадськості.

Відомий голлівудський актор Біллі Портер зізнався, що у нього діагностували ВІЛ.

Про це актор розповів в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.

Актор зізнався, що страшний діагноз йому поставили в червні 2007 року.

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"Це був 2007 рік, найгірший рік у моєму житті. У лютому мені поставили діагноз діабет 2 типу. У березні я підписав папери про банкрутство. А в червні мені поставили діагноз ВІЛ... я прожив з цим соромом в мовчанні 14 років", - розповів Біллі Портер.

Актор також повідомив, що вже довгий час перебуває на терапії.

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Автор: Катерина Лиманська