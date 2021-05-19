Відомий голлівудський актор Біллі Портер зізнався, що у нього діагностували ВІЛ.
Про це актор розповів в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.
Актор зізнався, що страшний діагноз йому поставили в червні 2007 року.
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"Це був 2007 рік, найгірший рік у моєму житті. У лютому мені поставили діагноз діабет 2 типу. У березні я підписав папери про банкрутство. А в червні мені поставили діагноз ВІЛ... я прожив з цим соромом в мовчанні 14 років", - розповів Біллі Портер.
Актор також повідомив, що вже довгий час перебуває на терапії.
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