За словами дизайнера, деякі люди реагують на ЛГБТ агресивно.

Відомий український дизайнер Костянтин Омеля, який випускає одяг під брендом OMELIA, здійснив камінг-аут. Він представив спеціальну колекцію для підтримки ЛГБТК+, а також розповів, чому наважився це зробити.

"Мене звати Костянтин Омеля і я гей. Можливо, це і є мій перший публічний камінг-аут. Я хочу заявити про те, що все своє життя я відчуваю себе вигнанцем із суспільства за ознакою причетності до ЛГБТК+ спільноти. Я не маю достатніх прав, щоб жити тим життям, яким хочу. Необхідні зміни в законодавстві і більше інформації про те, хто такі ЛГБТК+, бо незнання викликає агресію у суспільстві", - розповів дизайнер.

Він випустив "дроп", який складається з однієї білої сорочки з великим вирізаним серцем на спині і декором у вигляді маленьких троянд. Вона, як зазначив Омеля, підходить для усіх гендерів, адже він не розділяє людей за цією ознакою.

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"Переможе - любов!" - спеціальний дроп спрямований на підтримку ЛГБТК+ ком'юніті в Україні, а також, щоб привернути увагу до пригнічення прав в свобод ЛГБТК+. Війна руйнує не тільки міста і людські долі, війна змінює і прискорює всі процеси в суспільстві. Сьогодні ЛГБТК+ на рівні з іншими захищають Україну, героїчно віддають свої життя, але не мають тих прав, що мають інші громадяни. Майбутнє наступає вже сьогодні і зміни потрібні вже сьогодні", - йдеться на сторінці OMELIA.

У коментарях на сторінці Омелі в Instagram фани відреагували на його камінг-аут. Вони подякували йому за сміливість. Коментатори також пишуть:

"Друже, дякую тобі"

"Найелегантніший камінг-аут"

"Молодець, дякую за те, що говорите про це".

Хто з відомих артистів здійснив камінг-аут

Влітку 2022 року камінг-аут здійснив зірка фільму "Кіборги". Актор Олександр Піскунов зробив відверте зізнання та отримав підтримку від фанів. У квітні цього року камінг-аут здійснив продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками". Володимир Завадюк розповідав, що у нього є бойфренд, з яким він почав жити в одній квартирі.

Окрім цього, нещодавно відверте зізнання зробив відомий блогер Ваня Рассел. Він здійснив камінг-аут та розповів, що так він вирішив підтримати військового, якому погрожували через його орієнтацію.

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