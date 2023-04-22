Ваня Рассел сказав, що є представником ЛГБТ-спільноти.

Український відеоблогер та ведучий розважальних шоу Ваня Рассел офіційно заявив про свою нетрадиційну сексуальну оріентацію.

Так, своє нове відео на YouTube-каналі блогер присвятив темі ЛГБТ в українському шоу-бізнесі. Серед зіркових представників, що вже здійснили камінг-аут, він пригадав співака MELOVIN, який відкрито бореться за права ЛГБТ-спільноти в Україні, Олега Машуковського, Володимира Завадюка та інших.

Як заявив Ваня Рассел, поштовхом до відвертого зізнання став прикрий інцидент, що стався з воїном ЗСУ Павлом Лагойдой, який є відкритим ЛГБТ-представником. Павлу та його матері погрожували невідомі підпалити будинок безпосередньо через його орієнтацію.

Сміливість нашого захисника надихнула блогера здійснити свій камінг-аут і підтримати людей, яким важко зізнатися навіть близькому оточенню в нетрадиційній орієнтації.

"Я також хочу проявити сміливість та підтримати людей, які просто хочуть бути щасливими, підтримати українських військових, які відкрито заявляють про свою орієнтацію та не бояться осуду інших. Я заявляю, що я є також представником ЛГБТ-спільноти", - відкрито сказав Ваня.

Хто такий Ваня Рассел

Ваня Рассел - український відеоблогер і музикант. Живе у Києві. Відомо, що він є дальтоніком, про що сам неодноразово розповідав. Наразі він не одружений, дітей у нього немає.

Нагадаємо, раніше продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" здійснив камінг-аут.

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