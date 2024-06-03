Автомобіль артиста зазнав сильних ушкоджень.

Український співак, соліст гурту Ot Vinta Юрій Журавель потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Авто музиканта сильно постраждало внаслідок аварії.

Журавель повідомив про інцидент на дорозі у своєму Facebook. Аварія сталася, коли артист їхав на Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" у столиці. Проте на виставку Журавель так і не потрапив, тому що на трасі його спіткала невдача. Через ДТП машина Юрія зазнала сильних ушкоджень. Сам виконавець залишився неушкодженим.

"Ми живі-здорові! Все добре. Крайня подорож на "Арсенал" вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання - зрозуміти, не телефонувати і не писати", – вказав знаменитість.

Відео дня

Дружина музиканта Наталія Сьомчик поділилася подробицями аварії. Вона вказала, що ніхто з присутніх в авто, не травмувався. За її словами, ДТП сталася через тварину, яка перебігала дорогу.

"Вперше за 40 років життя в такій пригоді... Головне, що всі цілі, і та тваринка, що вибігла на дорогу, - теж", – зазначила жінка.

Що відомо про Журавля

Юрій Журавель заснував музичний напрямок "украбілі". Він автор пісень та музики, зокрема, гурту Ot Vinta. Юрій неодноразово перемагав на багатьох рок-фестивалях України, Росії, Польщі та Литви. Крім того, музикант також є керівником дитячого гурту "Зла мала".

Нагадаємо, раніше відомий кулінар Влад Міцкевич потрапив у ДТП, коли їхав на мотоциклі. Він показав відео з місця події і розповів про травми, які отримав.

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