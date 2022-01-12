Олексія Гериловича знайшли мертвим у Москві.

Російського актора Олексія Гериловича знайшли мертвим у його квартирі, на кухні. Оголене тіло лежало на підлозі.

На місце події приїхали співробітники правоохоронних органів. Вони встановили, що слідів насильства на тілі жертви немає, але причина смерті поки так і невідома.

Читайте також"В очах потемніло": Аня Трінчер не встояла на підборах і насмішила мережу (відео)Крім того, під тілом знайшли пакет з ліками. Можливо, смерть актора пов'язана з якимись препаратами. Зараз слідство розбирається.

Варто відзначити, що на момент смерті Гериловичу було 48 років. Він був відомий завдяки ролям у таких серіалах як "Глухар", "Домашній арешт", "Інтерни", "Карпов".

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